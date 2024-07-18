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Премьер-министр Израиля посетил район Рафаха

Нетаньяху посетил район Рафаха, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 20:30 Фото: wikipedia.org
18 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил поездку в район города Рафах на юге сектора Газа, где действует израильская армия, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман.

"Премьер-министр посетил сегодня Рафах. Детали посещения будут представлены позднее", – цитирует Гендельмана ТАСС.

Издание отмечает, что канцелярия премьера пока не сообщает подробностей этой поездки.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.

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