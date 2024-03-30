Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нетаньяху дал добро переговорной команде с ХАМАС

Нетаньяху дал добро переговорной команде, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 07:02 Фото: wikipedia
Возобновить переговоры с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа согласился премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщает Zakon.kz

Как сообщает The Times of Israel Нетаньяху предоставил руководителям служб безопасности "пространство для действий" в их переговорах. Они убедили его воссоздать группу по дипломатическому урегулированию войны.

Переговоры могут возобновиться в ближайшее время.

Издание пишет, что в минувший понедельник 25 марта ХАМАС отверг компромиссы, достигнутые между Израилем, Египтом, Катаром и Соединенными Штатами в Дохе, в результате чего Иерусалим отозвал большую часть своей переговорной команды.

Несколько новостных агентств сообщили, что небольшая группа Моссада осталась в Катаре для продолжения переговоров.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю.

Читайте также

Папа Римский Франциск снова не участвовал в крестном ходе в Страстную пятницу
Папа Римский Франциск снова не участвовал в крестном ходе в Страстную пятницу
В России в Ставропольском крае предотвратили теракт
В России в Ставропольском крае предотвратили теракт
Джо Байден считает Дональда Трампа староватым для президентства
Джо Байден считает Дональда Трампа староватым для президентства
Елена Вебер
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
Аттестация учителей: разработан пилот
Аттестация педагогов: разработан пилотный проект
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: