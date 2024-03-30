Нетаньяху дал добро переговорной команде с ХАМАС

Возобновить переговоры с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа согласился премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщает Zakon.kz

Как сообщает The Times of Israel Нетаньяху предоставил руководителям служб безопасности "пространство для действий" в их переговорах. Они убедили его воссоздать группу по дипломатическому урегулированию войны.

Переговоры могут возобновиться в ближайшее время.

Издание пишет, что в минувший понедельник 25 марта ХАМАС отверг компромиссы, достигнутые между Израилем, Египтом, Катаром и Соединенными Штатами в Дохе, в результате чего Иерусалим отозвал большую часть своей переговорной команды.

Несколько новостных агентств сообщили, что небольшая группа Моссада осталась в Катаре для продолжения переговоров.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден заявил, что Нетаньяху вредит Израилю.