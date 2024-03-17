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Берлинская техно-культура признана культурным наследием

Музыка, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 08:49 Фото: pixabay
Немецкий список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 13 марта пополнился шестью традициями и обычаями. Среди них – техно-культура, сидр, белая вышивка, альпинизм и другие, сообщает Zakon.kz.

Включение жанра в список поддержали на конференции министров культуры федеральных земель Германии.

"Берлинская электронная музыка транслирует мультикультурное разнообразие, уважение и космополитизм", – заявила уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Клаудия Рот.

Признать техно-сцену объектом культурного наследия попросило объединение ночных клубов в столице Германии. Один из членов организации Луц Лихзенринг назвал это событие "историческим моментом для местных техно-продюсеров, музыкантов, промоутеров и владельцев площадок". Ведь, несмотря на обилие посетителей и поддержку от государства, многие из них все еще не оправились от последствий ковидного локдауна.

Представители музыкальной индустрии других европейских государств поддержали данную инициативу.

Посольство Германии в Индии также поделилось радостью на своей странице в Х.

Ранее сообщалось, как подготовились в городе Франкфурт-на-Майне к священному для мусульман месяцу Рамазан.

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