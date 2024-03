Берлинская техно-культура признана культурным наследием

Включение жанра в список поддержали на конференции министров культуры федеральных земель Германии.

Признать техно-сцену объектом культурного наследия попросило объединение ночных клубов в столице Германии. Один из членов организации Луц Лихзенринг назвал это событие "историческим моментом для местных техно-продюсеров, музыкантов, промоутеров и владельцев площадок". Ведь, несмотря на обилие посетителей и поддержку от государства, многие из них все еще не оправились от последствий ковидного локдауна.

Представители музыкальной индустрии других европейских государств поддержали данную инициативу.

Посольство Германии в Индии также поделилось радостью на своей странице в Х.

Where do people come together to celebrate peacefully? To close their eyes & lift their arms in a safe space for everyone? United in their diversity, in their sense of musical adventure & their appetite to connect? @UNESCO just declared Berlin’s techno scene world heritage 🙏🏽 pic.twitter.com/LuP36ov119