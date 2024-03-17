Берлинская техно-культура признана культурным наследием

Немецкий список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 13 марта пополнился шестью традициями и обычаями. Среди них – техно-культура, сидр, белая вышивка, альпинизм и другие, сообщает Zakon.kz.

Включение жанра в список поддержали на конференции министров культуры федеральных земель Германии.

"Берлинская электронная музыка транслирует мультикультурное разнообразие, уважение и космополитизм", – заявила уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Клаудия Рот.

Признать техно-сцену объектом культурного наследия попросило объединение ночных клубов в столице Германии. Один из членов организации Луц Лихзенринг назвал это событие "историческим моментом для местных техно-продюсеров, музыкантов, промоутеров и владельцев площадок". Ведь, несмотря на обилие посетителей и поддержку от государства, многие из них все еще не оправились от последствий ковидного локдауна.

Представители музыкальной индустрии других европейских государств поддержали данную инициативу.

Berlin techno culture has been awarded UNESCO Intangible Cultural Heritage (ICH) status



Get the details:https://t.co/EWnOcRrQLK — DJ Mag (@DJmag) March 14, 2024

Посольство Германии в Индии также поделилось радостью на своей странице в Х.

Where do people come together to celebrate peacefully? To close their eyes & lift their arms in a safe space for everyone? United in their diversity, in their sense of musical adventure & their appetite to connect? @UNESCO just declared Berlin’s techno scene world heritage 🙏🏽 pic.twitter.com/LuP36ov119 — German Embassy India (@GermanyinIndia) March 14, 2024

Ранее сообщалось, как подготовились в городе Франкфурт-на-Майне к священному для мусульман месяцу Рамазан.