В Турции задержали 33 человека, обвиняемых в подготовке терактов накануне местных выборов

Турецкая полиция задержала 33 человека, подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство", которые предположительно готовили теракты накануне местных выборов в стране, сообщает Zakon.kz.

Задержанные, слов главы МВД Турции Али Ерликая, готовились к предстоящим местным выборам. Что именно они планировали, министр не упомянул. Общенациональные выборы должны состояться в стране 31 марта.

На своей странице в X (ранее Twitter) Ерликая опубликовал видео с задержаниями.

Balıkesir merkezli 4️⃣ ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 2️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/pnLksOCJBu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2024

Антитеррористическая полиция в Сакарье на северо-западе Турции во время рейдов обнаружила оружие, наличные деньги и "организационные документы".

"Мы не потерпим никаких террористов. Мы продолжим нашу борьбу непрерывно благодаря превосходящим усилиям наших силовиков", – написал глава МВД Турции.

По его словам, сеть предоставляла людей для зон боевых действий и финансовую поддержку ИГИЛ, действуя из нелегальных мечетей и религиозных школ.

Организация ИГИЛ запрещена в Казахстане и признана террористической организацией международным сообществом.



За последние 10 лет Турция подверглась многочисленным нападениям, связанным с "Исламским государством", в том числе обстрелу церкви в Стамбуле в январе, в результате которого погиб один человек.

1 марта стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу в турецкой провинции Денизли, были ранены семь человек.