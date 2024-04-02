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Японская императорская семья впервые завела аккаунт в соцсети

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 05:57 Фото: Instagram/kunaicho_jp
1 апреля императорская семья Японии дебютировала в Instagram, пытаясь избавиться от своего образа затворничества и обратиться к молодым людям в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Агентство императорского двора, правительственное агентство, отвечающее за дела семьи, опубликовало 60 фотографий и пять видеороликов, на которых показаны публичные выступления императора Нарухито и императрицы Масако за последние три месяца. В первый же день на аккаунт японской императорской семьи подписались более 400 тыс. пользователей.

На первый взгляд аккаунт выглядит скучным. Поскольку все опубликованные фотографии носят официально-сдержанный характер, на которых в основном запечатлены встречи с официальными лицами других стран.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 05:57

Фото: Instagram/kunaicho_jp

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 05:57

Фото: Instagram/kunaicho_jp

Аккаунт ни на кого не подписан и не взаимодействует с публикой. Пользователям закрыт доступ к комментариям. Они могут только нажать кнопку "Мне нравится". Желающие отправить послание императорской семье, должны по-прежнему использовать официальный сайт.

Тем не менее, пресс-служба императорской семьи рассчитывает, что страница в Instagram поможет общественности лучше понимать обязанности монарха.

В марте стало известно, что лидеры Японии и Филиппин приглашены в США для участия в саммите.

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Алия Абди
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