18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Императорский дворец Японии, сообщает Zakon.kz.

Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Император Нарухито. Об этом передает Акорда.

Фото: Акорда

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Часами ранее стало известно, что соглашения на сумму свыше 3,7 млрд долларов будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию.