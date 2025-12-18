Токаев прибыл в Императорский дворец Японии
Фото: Акорда
18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Императорский дворец Японии, сообщает Zakon.kz.
Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Император Нарухито. Об этом передает Акорда.
Фото: Акорда
17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Часами ранее стало известно, что соглашения на сумму свыше 3,7 млрд долларов будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию.
