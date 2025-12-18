#Казахстан в сравнении
События

Токаев прибыл в Императорский дворец Японии

Визит Токаева в Токио , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 08:16 Фото: Акорда
18 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Императорский дворец Японии, сообщает Zakon.kz.

Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Император Нарухито. Об этом передает Акорда.

Фото: Акорда

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Часами ранее стало известно, что соглашения на сумму свыше 3,7 млрд долларов будут подписаны в ходе визита президента Казахстана в Японию.

Фото Алия Абди
Алия Абди
