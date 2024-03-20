В США для участия в саммите приглашены лидеры Филиппин и Японии

В апреле в Белом доме пройдет первый саммит лидеров США, Филиппин и Японии, где будут обсуждать вопросы экономического роста, новых технологий, а также мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден примет 11 апреля в Белом доме президента Филиппин Фердинанда Маркоса и премьер-министра Японии Фумио Кисиду в рамках первого саммита лидеров трех стран.

"В ходе саммита лидеры будут развивать трехстороннее партнерство, основанное на глубокой исторической дружбе, прочных и растущих экономических отношениях, гордой и решительной приверженности общим демократическим ценностям и общем видении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер указала, что лидеры США, Филиппин и Японии будут обсуждать трехстороннее сотрудничество в целях инклюзивного экономического роста и развития новых технологий, продвижение цепочек поставок в области чистой энергетики и сотрудничества в области климата, а также содействие миру и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

В апреле в Белом доме пройдет первый саммит лидеров США, Филиппин и Японии https://t.co/aSqkIz7t84 — Голос Америки (@GolosAmeriki) March 19, 2024

В этот же день 19 марта американский предприниматель Илон Маск снова обвинил действующего президента Джо Байдена в ничегонеделании. Речь шла о борьбе с преступностью мигрантов.