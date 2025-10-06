#АЭС в Казахстане
Мир

Самый сексуальный священник в мире получил выговор от начальства

Фото: Instagram/donalberto_rava
В Италии 32-летний священник Альберто Раваньяни получил выговор от начальства, сообщает Zakon.kz.

Выговор Альберто, известному как "Священник в спортзале" объявили за демонстрацию своих мускулов в соцсетях. Об этом пишет The Telegraph.

Молодой священник из Милана рассказал, что активно ведет свои соцсети, где пытается наладить контакт с молодежью и помочь возродить интерес к католической церкви. В Instagram на него подписаны уже более 330 тыс. пользователей.

Фото: Instagram/donalberto_rava

По словам Раваньяни, для церкви жизненно важно взаимодействовать с подростками и молодыми взрослыми, а социальные сети – лучший способ достучаться до них. На своем канале в YouTube он называет себя Un Prete in Palestra ("Священник в тренажерном зале") и говорит, что физические упражнения помогают ему физически, умственно и духовно.

"Молиться – недостаточно, ребята! Нужно быть не только святым, но и здоровым. Добавки помогают мне оставаться сильным и выполнять свою миссию", – заявил он в одном из своих видео.

Фото: Instagram/donalberto_rava

Отец Раваньяни утверждает, что не стремится стать "Суперменом или Иисусом Христом". По его словам, пищевые добавки, которые он рекламирует, просто помогают ему оставаться в хорошей физической форме и сохранять ясность ума.

Однако такая активность в социальных сетях не понравилась архиепископу Милана Марио Дельпини. Его представители дали понять отцу Раваньяни, что ролики – в том числе те, где он занимается спортом в открытой одежде, – выглядят "неуместно" для священника. Руководство настоятельно рекомендовало ему отказаться от маек и шорт и вернуться к ношению священнического воротника.

Фото: Instagram/donalberto_rava

Блогерство священника возмутило и многих прихожан.

"Демонстрация мускулов означает, что мир развратил вас", – написал один из них ему в личном сообщении.

На днях малышку в Непале выбрали новой живой богиней и забрали из семьи.

Алия Абди
Алия Абди
