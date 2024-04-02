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"Гениальную" татуировку сделал офицер военно-морского флота

Татуировка, офицер, Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 16:15 Фото: Instagram/msjulieink
31-летний Штеффен Карлсен, офицер военно-морского флота из Тронхейма (Норвегия), сделал себе татуировку, идею которой пользователи соцсетей назвали гениальной, сообщает Zakon.kz.

Мужчина попросил свою 35-летнюю жену Джули Стромснес, тату-мастера, нарисовать забавный рисунок на указательном пальце его правой руки. Сначала женщина скептически отнеслась к этой идее, но после уговоров нанесла на палец супруга 10 линий на расстоянии 1 см друг от друга.

Штеффен Карлсен заявляет, что ему очень нравится новая тату. А некоторые пользователи социальных сетей назвали ее "гениальной", пишет Mirror.

"Я всегда хотел использовать свои пальцы для измерений... Это полезная татуировка, которую я могу использовать для чего-нибудь", – поделился норвежец.

В общей сложности у Джули ушло около 15 минут на эскиз и саму работу. 

Но нашлись в соцсетях и люди, которые не оценили идею офицера, назвав ее глупой. 

Джули и Штеффен познакомились в 2011 году, когда она сделала ему татуировку на спине. Штеффен – любитель татуировок, они покрывают его ногу, верхнюю часть тела. А теперь еще и палец. Сейчас пара ждет ребенка. 

На днях из Кореи была новость об оригинальной идее. Там решили бороться с низкой рождаемостью запуском высокоскоростного поездного сообщения. 

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