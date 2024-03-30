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Корейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью

скоростной поезд, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 16:55 Фото: freepik
Южная Корея придумала новую идею, чтобы вернуть в нужное русло одну из своих самых больших проблем – низкую рождаемость – запустить высокоскоростное поездное сообщение, сообщает Zakon.kz.

В стране самый низкий уровень рождаемости в мире. Молодые люди называют тесное и дорогое жилье в Большом Сеуле, а также длительные поездки на работу причинами, по которым они не вступают в брак и не создают семью, пишет Sky News.

Среднее количество ожидаемых детей у южнокорейской женщины в течение ее детородной жизни упало до рекордно низкого уровня в 0,72 с 0,78 в 2022 году.

Молодые люди жаловались на стесненные условия жизни и дорогое жилье в Большом Сеуле, а также на длительные поездки на работу как на мотивы для того, чтобы не вступать в брак и не создавать семью.

Уровень рождаемости в Сеуле даже ниже, чем в среднем по стране, и усилия правительства не смогли обратить вспять этот спад. Чиновники полагаются на Great Train eXpress (GTX), чтобы стимулировать рождаемость. Власти обеспечат шесть линий, связывающих Сеул с несколькими отдаленными районами к 2035 году.

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Правительство потратит на этот проект 134 триллиона вон (около 99 миллиардов долларов США).

В пятницу президент Юн Сок Ёль открыл участок первой линии, который сократит время в пути от Сусо в столице до поселка Донтан, к югу от Сеула, до 19 минут вместо 80 минут на автобусе.

По словам чиновников, ветка откроется в субботу, и когда GTX заработает на полную мощность, она станет одной из самых быстрых подземных систем в мире: поезда будут двигаться со скоростью до 293 км в час, сообщили официальные лица.

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