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Жители Тайваня публикуют кадры последствий землетрясений

Жители Тайваня публикуют кадры последствий землетрясений, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 05:53 Фото: Indiana university
Последствия двух землетрясений публикуют жители Тайваня. Первые толчки сейсмологи зарегистрировали с мощностью в 7,5 баллов, вторые - 6,6, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи позже сообщили о еще четырех повторных землетрясениях магнитудой до 5,4, которые зафиксированы к востоку от Тайваня.

По информации TVBS, это сильнейшее землетрясение в Тайване за 25 лет и возможны еще афтершоки силой 6,5-7 баллов. В результате землетрясения разрушены здания в городе Хуалянь. Также в некоторых районах Тайбэя пропало электричество. 

Ранее сообщалось, что оповещение о цунами сработало в Японии. Местные метеорологи предупредили население о приближении трехметрового цунами. Власти в районе префектуры Окинавы рекомендуют людям эвакуироваться. 

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