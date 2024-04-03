Жители Тайваня публикуют кадры последствий землетрясений

Последствия двух землетрясений публикуют жители Тайваня. Первые толчки сейсмологи зарегистрировали с мощностью в 7,5 баллов, вторые - 6,6, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи позже сообщили о еще четырех повторных землетрясениях магнитудой до 5,4, которые зафиксированы к востоку от Тайваня.

По информации TVBS, это сильнейшее землетрясение в Тайване за 25 лет и возможны еще афтершоки силой 6,5-7 баллов. В результате землетрясения разрушены здания в городе Хуалянь. Также в некоторых районах Тайбэя пропало электричество.

Ранее сообщалось, что оповещение о цунами сработало в Японии. Местные метеорологи предупредили население о приближении трехметрового цунами. Власти в районе префектуры Окинавы рекомендуют людям эвакуироваться.