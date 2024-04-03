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Землетрясение на Тайване: один человек погиб, более 50 пострадали

Землетрясение на Тайване: один человек погиб, более 50 пострадали, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 07:54 Фото: скриншот
В результате землетрясения на Тайване по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию озвучили 3 апреля пожарные службы.

При этом данных о пострадавших, ущербе в Японии после землетрясения на Тайване не поступало.

Как пишет РИА Новости, восемь человек оказались заблокированы в здании, которое частично разрушилось и накренилось в городе Хуалянь, на перекрестке улиц Чжуншань и Чунцин. На место прибыли спасатели и пожарные, однако в процессе спасательных работ продолжались афтершоки.

Ранее сообщалось, что близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 3 апреля в 07:58 по пекинскому времени. Затем было еще одно  мощное землетрясение магнитудой 6,6. Метеорологи позже сообщили о еще четырех повторных землетрясениях магнитудой до 5,4, которые зафиксированы к востоку от Тайваня. В результате землетрясения разрушены здания в городе Хуалянь. Также в некоторых районах Тайбэя пропало электричество. Метро Тайбэя пришлось остановить на всех линиях. На востоке острова сошёл мощный оползень.

Было также предупреждение о цунами для прибрежных районов Миякодзима и Яэяма в префектуре Окинава на юго-западе Японии, а также для главного острова Окинава. Далее появилась информация о том, что цунами высотой 3 м достигло побережья японского острова Ёнагуни. И позже оно дошло до побережья японского острова Исигаки.

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