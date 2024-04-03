Число пострадавших при мощном землетрясении на Тайване превысило тысячу человек

Свыше 1000 человек пострадали в результате мощного землетрясения на Тайване, сообщает Zakon.kz.

Как пишет UDN, по последним данным, в результате ЧС девять человек погибли, 1 011 получили ранения и 143 ожидают помощи.

Ранее сообщалось, что близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 3 апреля в 07:58 по пекинскому времени. Затем было еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,6. Метеорологи позже сообщили о еще четырех повторных землетрясениях магнитудой до 5,4, которые зафиксированы к востоку от Тайваня. В результате землетрясения разрушены здания в городе Хуалянь. Также в некоторых районах Тайбэя пропало электричество. Метро Тайбэя пришлось остановить на всех линиях. На востоке острова сошёл мощный оползень.

