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Ураганный ветер накрыл Москву: погибли два человека

Ураганный ветер накрыл Москву: погибли два человека , фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 00:28 Фото: pixabay
В Москве из-за непогоды погибли два человека, 17 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 апреля в своем Telegram-аккаунте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

"Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли", – написал он.

Собянин принес соболезнования семьям погибших. Он заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"На данный час городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий", – добавил мэр.

Ранее сообщалось, что близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 3 апреля в 07:58 по пекинскому времени. Затем было еще одно  мощное землетрясение магнитудой 6,6. Метеорологи позже сообщили о еще четырех повторных землетрясениях магнитудой до 5,4, которые зафиксированы к востоку от Тайваня.

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