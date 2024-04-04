Российские таможенники не пропустили в Казахстан крокодила
Фото: pxhere
Крокодила по кличке Бакс не пустили в Казахстан. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
В сообщении за 4 апреля 2024 года сказано, что хищника обнаружили в грузовике на пункте пропуска Орск.
"Таможенники проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове инспекторы обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом. Длина рептилии составляет 1,8 метра".Пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ
У водителя грузовика отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу. Кроме того, ветеринарный паспорт крокодила был заполнен с ошибками.
Согласно документу, крокодила зовут Бакс. Мужчина приобрел его в 2009 году.
"В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела. Крокодил будет передан в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения".Пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ
В конце 2023 года большую партию контрабандного золота пытались незаконно ввезти в Казахстан.
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