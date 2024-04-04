Российские таможенники не пропустили в Казахстан крокодила

Крокодила по кличке Бакс не пустили в Казахстан. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

В сообщении за 4 апреля 2024 года сказано, что хищника обнаружили в грузовике на пункте пропуска Орск.

"Таможенники проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове инспекторы обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом. Длина рептилии составляет 1,8 метра". Пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ

У водителя грузовика отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу. Кроме того, ветеринарный паспорт крокодила был заполнен с ошибками.

Согласно документу, крокодила зовут Бакс. Мужчина приобрел его в 2009 году.

"В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела. Крокодил будет передан в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения". Пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ

В конце 2023 года большую партию контрабандного золота пытались незаконно ввезти в Казахстан.