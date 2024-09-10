Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Редкого лемура по кличке Жоржетта не пустили в Казахстан российские таможенники

Редкого лемура по кличке Жоржетта не пустили в Казахстан российские таможенники, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:34 Фото: phxere
Кошачьего лемура по кличке Жоржетта пытались провезти из России в Казахстан. Однако у хозяина экзотического животного не было необходимых для этого документов, сообщает Zakon.kz.

Самарские таможенники обнаружили интересного пассажира в салоне авто на пункте пропуска Орск.

Хозяйка лемура по кличке Жоржетта пояснила, что везла его в соседнюю страну для увеличения популяции данного вида. Однако необходимые разрешительные документы не оформляла.

В Telegram-канале Федеральной таможенной службы России (ФТС) подчеркнули, что кошачий лемур (Катта) находится под угрозой вымирания. Для его вывоза из России необходимо экспортное разрешение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором.

Теперь решается вопрос о передаче лемура на временное хранение в специализированное учреждение.

Весной в Казахстан пытались провезти крокодила. Однако у водителя грузовика отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу. Кроме того, ветеринарный паспорт крокодила был заполнен с ошибками.

Читайте также

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
В Алматы прикрыли лавочку ОПГ "карманников"
Два села переименовали в Алматинской области
Два села переименовали в Алматинской области
Хирурги удалили лишний палец 10-летней алматинке
Хирурги удалили лишний палец 10-летней алматинке
Анастасия Московчук
Россия Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: