Редкого лемура по кличке Жоржетта не пустили в Казахстан российские таможенники

Кошачьего лемура по кличке Жоржетта пытались провезти из России в Казахстан. Однако у хозяина экзотического животного не было необходимых для этого документов, сообщает Zakon.kz.

Самарские таможенники обнаружили интересного пассажира в салоне авто на пункте пропуска Орск.

Хозяйка лемура по кличке Жоржетта пояснила, что везла его в соседнюю страну для увеличения популяции данного вида. Однако необходимые разрешительные документы не оформляла.

В Telegram-канале Федеральной таможенной службы России (ФТС) подчеркнули, что кошачий лемур (Катта) находится под угрозой вымирания. Для его вывоза из России необходимо экспортное разрешение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором.

Теперь решается вопрос о передаче лемура на временное хранение в специализированное учреждение.

Весной в Казахстан пытались провезти крокодила. Однако у водителя грузовика отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу. Кроме того, ветеринарный паспорт крокодила был заполнен с ошибками.