Картина маслом: почему из Казахстана нельзя вывозить предметы искусства и исторические реликвии

Доставшаяся в наследство икона, купленная у художника картина, собранная коллекция монет и даже чучело добытого на охоте волка… Вывезти все эти вещи из Казахстана не получится, если таможенник на границе заподозрит, что они представляют культурную ценность. В проблеме разбирался Zakon.kz.

Закон РК "О культуре" запрещает вывозить материальные культурные ценности за пределы страны (пункт 1 статьи 35). Их можно вывозить только временно, на срок до 6 месяцев – для выставок, реставрационных работ и т.п., но не навсегда. То есть их нельзя забрать, выезжая, например, на ПМЖ или отправить в качестве подарка приятелю.

Такой вот парадокс, который законодатель объясняет особым режимом объектов национального культурного достояния. Что это значит?

Культурная ценность: принадлежит тебе, но вывезти из страны нельзя

Материальные культурные ценности – это вещи, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение. Закон в пункте 2 статьи 32 перечисляет их. Список длиннющий, но мы все-таки приведем его:

археологические находки;

редкие коллекции и образцы флоры и фауны, минералогии, анатомии;

ценности, касающиеся истории, а также связанные с жизнью национальных деятелей науки, культуры, литературы и искусства, мыслителей, ученых, писателей, поэтов и артистов;

редкие рукописи, старинные и редкие книги, документы и издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный, литературный), отдельно или в коллекциях;

почтовые марки, налоговые и аналогичные марки отдельно или в коллекциях, выпущенные пятьдесят или более лет назад;

монеты, за исключением монет национальной валюты РК, независимо от сплава или металла их изготовления, а также монет иных государств, изготовленных не более ста лет тому назад, медали, печати и другие коллекционные материалы;

старинные и уникальные музыкальные инструменты;

архивы, архивные фонды и коллекции, включая фоно-, фото-, видео-, киноархивы, а также научно-техническая документация;

произведения искусства, имеющие историко-культурную значимость;

этнографические, антропологические, этнологические и палеонтологические материалы;

старинные предметы более чем столетней давности, имеющие особую историческую и культурную ценность;

объекты, связанные с историческими событиями в жизни народа РК, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также с жизнью выдающихся деятелей науки, государства, культуры, в том числе музейные предметы и музейные коллекции;

художественные ценности в виде полотен, картин и рисунков ручной работы на любой основе и из любых материалов (за исключением чертежей и промышленных изделий, украшений от руки);

оригинальные произведения скульптурного искусства из любых материалов;

оригинальные гравюры, эстампы и литографии;

составные части памятников истории и культуры.

Итак, все это – культурные ценности. Но даже среди артефактов и раритетов встречаются такие, которые имеют не просто значение, а особое значение для истории и культуры Казахстана. Эти объекты вносятся в Государственный реестр объектов национального культурного достояния. Они могут находиться как в государственной, так и в частной собственности. Однако соль в том, что даже если у реликвии есть частный владелец, его право собственности существенно ограничено. Так, эти предметы нельзя без специального разрешения перемещать и реставрировать, запрещено уничтожать и портить, а при продаже приоритет приобретения принадлежит государству.

Это и есть вышеупомянутый особый режим объектов национального культурного достояния (регламентированный в статье 34 Закона). В принципе, это оправдано. К тому же, такой особый режим для каких-то категорий вещей – не есть нечто исключительное. Например, особыми правилами регулируются оборот оружия и даже сделки с недвижимостью.

Проблема в другом. Режим и реестр придуманы для предметов, имеющих особое культурное значение. Однако к вывозу запрещены все вообще культурные ценности, даже не включенные в Государственный реестр. Это создает дополнительные трудности.

То есть, если вы выезжаете из Казахстана с каким-то предметом, в котором можно заподозрить некую уникальность, у таможни есть формальный повод потребовать либо свидетельство на право временного вывоза культурной ценности, либо заключение экспертизы, что вещь культурной ценности не представляет. Будь то потрепанная книга (а может, старинный фолиант?), детские рисунки (а вдруг постмодернизм?) или упомянутое чучело (не редкие ли образцы фауны?).

Порой это выглядит абсурдно, однако без такого сопроводительного документа вывезти вещь не позволят. Конечно, таможенный офицер в искусстве не эксперт, поэтому может не обратить на предмет внимание. Но лучше не рисковать и подстраховаться заранее.

А именно, перед выездом следует обратиться как раз к экспертам. Помимо Закона РК "О культуре" в Казахстане сейчас действуют два НПА, детализирующих его исполнение. В 2013 году приказом Министра и информации РК было утверждено Типовое положение об экспертной комиссии по временному вывозу культурных ценностей.



Типовым оно называется потому, что такие экспертные комиссии создаются местными акиматами в каждой области, в городах республиканского значения и столице. Несмотря на название, они полномочны давать не только разрешение на временный вывоз культурных ценностей, но и экспертное заключение (Форма которой прилагается к Типовому положению), что данная картина, икона, ваза и т.д. культурной ценностью не обладает.

Что по существу и будет приравнено к разрешению на постоянный вывоз того или иного предмета, который у таможенников может вызвать подозрение, что он – культурная ценность.

Для временного же вывоза культурных ценностей с 2015 года приказом Министра и спорта РК введена государственная услуга, которую можно получить через веб-портал "электронного правительства". К слову, бесплатная.

В обоих случаях помимо заявления требуется фото вывозимой вещи, а затем на день экспертам надо предоставить и сам предмет. Подробнее же алгоритм проверки читатель может узнать, пройдя по оформленным выше ссылкам.

Культурная ценность или общественное достояние

Однако вернемся к парадоксу, о котором говорили выше. Все вообще культурные ценности запрещено вывозить. Но ведь, приобретая картину или икону, мы это делаем именно потому, что она представляет собой художественную или религиозную, то есть культурную ценность. То есть у нас априори нет шансов вывезти их из страны, потому что экспертная комиссия эту культурную ценность в них (между прочим, нашей частной собственности) непременно увидит. И разрешения на вывоз не даст.

Так получается?

Не совсем. Есть важный нюанс. В пункте 3 статьи 34 Закона уточняется, что особый режим объектов национального культурного достояния не распространяется на объекты авторского права и смежных прав. То же самое касается реликвий и шедевров, которые не внесены в Государственный реестр. В статье 18-1 говорится:

"Правоотношения в области культуры, связанные с использованием прав автора и исполнителя, осуществляются в соответствии с законодательством РК об авторском праве и смежных правах".

Это значит следующее. До тех пор, пока автор сохраняет исключительные права на созданную им вещь, она не может являться общественным достоянием. Поэтому, собственно, законодатель прямо признает (в пункте 3 статьи 35 Закона "О культуре"):

"Автор независимо от того, выезжает он за пределы РК временно или на постоянное жительство, имеет право вывезти созданные им культурные ценности".

Но авторское право защищает интересы не только самих творцов-создателей, но и наследников. Которые в течение срока действия авторского права также могут вывезти произведения наследодателей. В самом законе "О культуре" такой нормы нет, но это следует как раз из законодательства РК об авторском и смежных правах.

В соответствующем разделе Гражданского кодекса (Особенная часть) говорится, что "авторское право действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет после его смерти, считая с первого января года, следующего за годом смерти автора" (пункт 1 статьи 982) . Аналогичная норма содержится и в Законе РК "Об авторском праве и смежных правах" (пункт 1 статьи 28).

Однако еще в 1998 году Казахстан присоединился к Бернской конвенции 1886 года об охране литературных и художественных произведений, согласно которой срок охраны составляет "все время жизни автора и пятьдесят лет после его смерти (пункт 1 статьи 7). Международные договоры, ратифицированные РК, имеют приоритет перед ее законами. Поэтому в данном случае следует руководствоваться нормой именно Бернской конвенции.

Из чего следует, что произведение моложе 50 лет в любом случае находится под охраной авторского права, и ни государство, ни кто-либо еще не вправе ограничивать владельца авторских прав по своему усмотрению распоряжаться судьбой произведения. Причем, заметьте, этим владельцем может быть как сам автор, так и его наследники, и вообще всякий, кому отчуждены авторские права.

Конечно, если вы купили у художника картину, это не значит, что приобрели на нее авторские права (хотя можно приобрести и так – с авторским договором и уступкой прав). Однако для получения разрешения на вывоз это, повторимся, не важно. У вас или у кого-то другого авторские права на вещь моложе 50 лет есть однозначно, а это значит, что у экспертной комиссии нет оснований давать заключение о запрете на вывоз.

В случае, если предмет старше 50 лет, он также может оставаться объектом авторского права со всеми вытекающими. Разумеется, определить возраст не всегда просто, но даже если имеется соответствующий штамп, значение имеет не он, а официальное заключение экспертной комиссии.

Вообще, как нетрудно заметить, от решения последней зависит очень многое. Причем критерии размыты, что, конечно, неудивительно, поскольку речь идет о материях по определению субъективных: искусстве, религии, не говоря уже об истории… Но практически тотальное табу на вывоз культурных ценностей и тем самым ограничение права собственности, полный карт-бланш для экспертной комиссии, неурегулированность многих моментов в законе (человек, к примеру, ввез в РК скрипку Страдивари; теперь ее тоже нельзя вывезти?) – все это, мягко говоря, не способствует инвестициям в культуру и вообще развитию в стране атмосферы коллекционирования.

Вывод, к которому подталкивает такая практика: чем собирать "невыездные" старинные монеты, не лучше ли "коллекционировать" современные денежные знаки, для которых нет границ?