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Президент Казахстана осудил акты сожжения Корана

Казахстан Коран Токаев Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН осудил акты вандализма в отношении Корана, которые происходили в мире, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что приветствует "Новую повестку дня для мира" Генерального секретаря - стратегический документ должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире. Касым-Жомарт Токаев добавил, что на предстоящем в следующем году Саммите будущего Казахстан сыграет конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего.

"Но поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма".Касым-Жомарт Токаев

Культура мира, по его словам, может основываться исключительно на принципах единства, многообразия и взаимного уважения.

"Поэтому я горжусь ролью, которую играет находящийся в Астане Съезд мировых религий. Если говорить коротко, Казахстан - это миролюбивая страна, которая продвигает свои национальные интересы, при этом постоянно изыскивает мирные решения международных проблем. Независимость, территориальная целостность и суверенитет являются основными принципами, которыми будет руководствоваться мой народ сегодня и в будущем".Касым-Жомарт Токаев

25 июля 2023 года стало известно об активистах из радикальной группировки "Датские патриоты", которые сожгли Коран перед посольствами Египта и Турции в Копенгагене. Стоит отметить, что власти Дании и Швеции заявили, что сожалеют о сожжении священной книги, но не могут предотвратить это в соответствии с правилами, защищающими свободу слова.

Кроме того, в начале июля житель Кабардино-Балкарии пытался сжечь несколько экземпляров Корана в мечети: он собрал несколько экземпляров Корана, облил их бензином и поджег. Мужчина был задержан. Он сообщил полицейским, что никакого религиозного подтекста в его действиях не было, а сделать это ему посоветовали голоса в голове.

Еще один случай произошел в Ульяновской области России. Там задержали египтянина за сожжение Корана.

12 июля 2023 года в ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о тревожном росте преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, проявляющихся в периодическом осквернении Священного Корана в некоторых европейских и других странах.

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ООН Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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