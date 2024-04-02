Туристы в Петербурге будут платить курортный сбор

С 1 апреля с совершеннолетних туристов в Петербурге начнут взимать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки, сообщает Zakon.kz.

Деньги будут взимать вместе с платой за проживание в отеле, гостинице или санатории. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

"На протяжении года велась активная подготовка: подготовили необходимые нормативно-правовые документы; создали реестр операторов курортного сбора; разработали информационную подсистему, – написал Корабельников.

При этом жители города с временной регистрацией также облагаются сбором.

"Временная регистрация по месту пребывания не является основанием для освобождения от уплаты курортного сбора", – говорится на сайте администрации города.

От уплаты освобождаются жители, у которых в трудовом договоре местом работы указан Петербург, а также живущие в общежитиях во время учебы студенты. Также в их числе 21 льготная категория граждан.

Фото: Telegram/Корабельников Онлайн

Предполагается, что вырученные средства направят на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры Петербурга. За неуплату полагается штраф до двух тыс. рублей.

В свою очередь, отели Египта добавили для туристов новую опцию.