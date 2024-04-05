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В Нью-Йорке произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение

В Нью-Йорке произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 22:38 Фото: pixabay
В Нью-Йорке 5 апреля произошло землетрясение магнитудой 4.8, сообщает Zakon.kz.

По информации геологической службы США, землетрясение произошло в 10:23 утра по местному времени (19:23 по времени Астаны). Эпицентр находился в Лебаноне, что примерно в 80 километрах от Манхэттена. 

По словам губернатора штата Кэти Хочул, землетрясение ощущалось по всему Нью-Йорку.

"Моя команда оценивает последствия и возможный ущерб, и мы будем информировать общественность в течение дня", — сообщила она в соцсети X.

Как пишут американские СМИ, также подземные толчки ощущались во всех городах от Филадельфии до Бостона.

Эксперты оценили, что землетрясений такого масштаба, как нынешнее, в этом районе не было уже 40 лет.

Ранее сообщалось, что близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 балла 3 апреля в 07:58 по пекинскому времени. Затем было еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Метеорологи позже сообщили о еще четырех повторных землетрясениях магнитудой до 5,4 балла, которые зафиксированы к востоку от Тайваня. В результате землетрясения разрушены здания в городе Хуалянь. Также в некоторых районах Тайбэя пропало электричество. Метро Тайбэя пришлось остановить на всех линиях. На востоке острова сошел мощный оползень. В результате число пострадавших превысило тысячу человек.

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