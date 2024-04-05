В Нью-Йорке произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение

В Нью-Йорке 5 апреля произошло землетрясение магнитудой 4.8, сообщает Zakon.kz.

По информации геологической службы США, землетрясение произошло в 10:23 утра по местному времени (19:23 по времени Астаны). Эпицентр находился в Лебаноне, что примерно в 80 километрах от Манхэттена.

По словам губернатора штата Кэти Хочул, землетрясение ощущалось по всему Нью-Йорку.

"Моя команда оценивает последствия и возможный ущерб, и мы будем информировать общественность в течение дня", — сообщила она в соцсети X.

A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.



My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) April 5, 2024

Как пишут американские СМИ, также подземные толчки ощущались во всех городах от Филадельфии до Бостона.

Эксперты оценили, что землетрясений такого масштаба, как нынешнее, в этом районе не было уже 40 лет.

Ранее сообщалось, что близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 балла 3 апреля в 07:58 по пекинскому времени. Затем было еще одно мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Метеорологи позже сообщили о еще четырех повторных землетрясениях магнитудой до 5,4 балла, которые зафиксированы к востоку от Тайваня. В результате землетрясения разрушены здания в городе Хуалянь. Также в некоторых районах Тайбэя пропало электричество. Метро Тайбэя пришлось остановить на всех линиях. На востоке острова сошел мощный оползень. В результате число пострадавших превысило тысячу человек.