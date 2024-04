В Нью-Йорке произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение

По информации геологической службы США, землетрясение произошло в 10:23 утра по местному времени (19:23 по времени Астаны). Эпицентр находился в Лебаноне, что примерно в 80 километрах от Манхэттена.

По словам губернатора штата Кэти Хочул, землетрясение ощущалось по всему Нью-Йорку.

A 4.8 magnitude earthquake hit west of Manhattan and has been felt throughout New York.



My team is assessing impacts and any damage that may have occurred, and we will update the public throughout the day.