Еще одно землетрясение произошло недалеко от Алматы
Фото: Zakon.kz
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло недалеко от Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение зафиксировано 26 января в 17:40.
Эпицентр расположен в 271 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Сведений об ощутимости на территории РК нет.
Ранее в Алматы 26 января произошло еще одно землетрясение. Ощутимость составила два балла.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям объяснили, почему продолжаются подземные толчки в Алматы.
В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Ощутимость землетрясения составила 5 баллов.
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