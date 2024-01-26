Еще одно землетрясение произошло недалеко от Алматы

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло недалеко от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение зафиксировано 26 января в 17:40.

Эпицентр расположен в 271 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Сведений об ощутимости на территории РК нет.

Ранее в Алматы 26 января произошло еще одно землетрясение. Ощутимость составила два балла.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям объяснили, почему продолжаются подземные толчки в Алматы.

В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Ощутимость землетрясения составила 5 баллов.