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Еще одно землетрясение произошло недалеко от Алматы

Еще одно землетрясение произошло недалеко от Алматы Фото: Zakon.kz
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло недалеко от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение зафиксировано 26 января в 17:40.

Эпицентр  расположен в 271 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

 Сведений об ощутимости на территории РК нет.

Ранее в Алматы 26 января произошло еще одно землетрясение. Ощутимость составила два балла. 

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям объяснили, почему продолжаются подземные толчки в Алматы. 

В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Ощутимость землетрясения составила 5 баллов.

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