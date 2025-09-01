Землетрясение в Афганистане: число погибших увеличилось до 500 человек

В Афганистане продолжает расти число жертв землетрясения, которое случилось сразу в нескольких районах страны, сообщает Zakon.kz.

По информации телерадиокомпании страны (RTA), к данному часу местные власти говорят уже о 500 погибших.

"В результате землетрясения, произошедшего прошлой ночью в районах Ватапур, Маноги, Чапа-Дара, Сауки и провинции Нур-Гул, погибли около 500 афганцев и около тысячи получили ранения", – указано в публикации.

Официальное число жертв уточняется, под завалами все еще остается много людей, и их число, вероятно, возрастет.

❗️🇦🇫 – On August 31, 2025, a 6.0-magnitude earthquake struck Kunar Province, Afghanistan, near Pakistan, killing at least 250 and injuring over 500, per Bakhtar News Agency.



Centered 27 km east-northeast of Jalalabad at a shallow 8 km depth, the quake caused severe damage in… pic.twitter.com/CQABKwbOkv — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 1, 2025

Уточняется, что землетрясение стало таким разрушительным даже при умеренной магнитуде из-за глубины очага – 10 километров. Согласно данным сайта Геологической службы США, в том же районе Афганистана прошло пять афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2.

Эпицентр землетрясения находился в горной местности примерно в 42 км от города Джалалабада, где проживает около 280 тыс. человек. Изначально сообщалось о девяти погибших.