#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
538.54
628.31
6.7
Мир

Землетрясение в Афганистане: число погибших увеличилось до 500 человек

Афганистан , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 11:43 Фото: Х/CNBCTV18Live
В Афганистане продолжает расти число жертв землетрясения, которое случилось сразу в нескольких районах страны, сообщает Zakon.kz.

По информации телерадиокомпании страны (RTA), к данному часу местные власти говорят уже о 500 погибших.

"В результате землетрясения, произошедшего прошлой ночью в районах Ватапур, Маноги, Чапа-Дара, Сауки и провинции Нур-Гул, погибли около 500 афганцев и около тысячи получили ранения", – указано в публикации.

Официальное число жертв уточняется, под завалами все еще остается много людей, и их число, вероятно, возрастет.

Уточняется, что землетрясение стало таким разрушительным даже при умеренной магнитуде из-за глубины очага – 10 километров. Согласно данным сайта Геологической службы США, в том же районе Афганистана прошло пять афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2.

Эпицентр землетрясения находился в горной местности примерно в 42 км от города Джалалабада, где проживает около 280 тыс. человек. Изначально сообщалось о девяти погибших.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В США приостановили выдачу виз гражданам Палестины
Мир
10:36, Сегодня
В США приостановили выдачу виз гражданам Палестины
Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде
Мир
08:56, Сегодня
Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде
Страшное землетрясение произошло в Афганистане: есть погибшие
Мир
05:59, Сегодня
Страшное землетрясение произошло в Афганистане: есть погибшие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: