Австрийские ледники исчезнут через 45 лет, предупредили ученые

По последнему отчету Австрийского альпийского клуба (OeAV), австрийские ледники исчезнут через 45 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет AP news, за последние два года 93 ледника в стране сократили свои размеры, а некоторые из них исчезли полностью. Эксперты утверждают, что австрийские ледники находятся на пути к полному исчезновению в течение ближайших 40-45 лет.



Отмечается, что ледник Пастерце потерял более 203 метра льда, а ледник Реттенбахфернер в Тироле уменьшился на 127 метров. Служба измерения ледников предупреждает, что, за исключением единичных случаев, уменьшение площади ледников является общим трендом.

"Через пару десятилетий австрийские ледники исчезнут. Возможно, останутся лишь незначительные остатки в отдаленных районах, но фактически вся Австрия будет свободна ото льда", – сообщил глава службы измерения ледников Андреас Келлерер-Пирклбауэр.

Член Австрийского альпийского клуба Герхард Либ, призвал общественность обратить внимание на проблему, однако признал, что ледники уже не спасти.

"Системы слишком неповоротливы, чтобы предотвратить их исчезновение. Это означает, что исчезновение австрийских ледников в ближайшие десятилетия невозможно остановить. Чтобы этого не произошло, уже сейчас должны начать формироваться запасы снега в высоких частях ледников. Так в ближайшие годы ледники могли бы стабилизироваться, а может быть, и вырасти. Этим системам нужны десятилетия, а время уже вышло. Это значит, что уже ничего нельзя сделать", – отметил он.

О том, почему в горах Алматы активно тают ледники и как их спасти, можно прочитать здесь.