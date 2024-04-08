"Беспрецедентное наводнение" – ситуация с паводками в России

Ситуация в нескольких регионах России, в том числе граничащих с Казахстаном, остается сложной. Местные власти и МЧС сообщают о возможных продолжениях разливов рек и затоплений населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер накануне, 7 апреля, сообщил, что ситуация остается сложной и в их регионе, и в других субъектах России. Впереди пик паводка у Кургана и Тюмени. Прогнозируемый пик в Оренбуржье, по его словам, 10 апреля.

А в Новотроицке (расположен рядом с Орском) Оренбургской области 8 апреля произошел перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке. Дамба была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье. С одной из улиц города эвакуировали жителей.





В Орске произошел прорыв дамбы около поселка Лесоторговый. Жителей попросили срочно эвакуироваться.

8 апреля ухудшается ситуация в Оренбурге.

Так, мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что такой большой воды Оренбург не видел уже давно.

"Самые высокие отметки – это был 1942 год, это 946 сантиметров... ... Далее таких наводнений не было. Она (ситуация. – Прим. ред.) сейчас беспрецедентная", – сказал глава Салмин.

В своем обращении к оренбуржцам мэр Салмин сообщил, что 8 апреля утром уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению, которое составляет 930 см. На сегодняшний день подтоплено 2015 участков, 1535 домовладений. Он призвал всех, чьи жилища находятся в зоне подтопления, покинуть свои дома.

В Оренбургской области, по данным МЧС РФ, за сутки оказались подтопленными порядка 3,9 тыс. жилых домов и 8,7 тыс. приусадебных участков. Эвакуированы более 6,1 тыс. человек, из них 1213 находятся в пунктах временного размещения.

В МЧС России отмечают, что настолько сложной ситуации с половодьем на Урале и в Поволжье, как в этом году, в истории не было, пишет РИА Новости.

В Telegram-канале МЧС РФ сообщается, что на сегодняшний день на территории ряда субъектов Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов из-за весеннего половодья в зоне затопления уже оказались десятки населенных пунктов: в 39 регионах остаются подтопленными более 10,4 тыс. жилых домов.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что 8 апреля волна по реке Урал прошла пределы Орска.

"До 17 апреля она будет в районе Оренбурга. Из-за сложной гидрологической обстановки в Республике Казахстан возможно подтопление нескольких населенных пунктов в Курганской области. На место уже прибыли дополнительные силы и средства МЧС России. Также есть вероятность частичного подтопления Тюменской области. Там ведомство сосредоточит группировку, включая вертолеты для эвакуации и доставки грузов", – сообщил Куренков.

Он призвал граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды.

5 апреля на реке Урал в российском Орске прорвало дамбу. На следующий день, 6 апреля, прорыв произошел еще на одном участке.

