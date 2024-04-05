Дамбу прорвало на реке Урал в российском Орске
Фото: Zakon.kz
В российском городе Орск Оренбургской области 5 апреля прорвало в районе Старый город, проводится срочная эвакуация жителей, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили ТАСС, в оперативных службах, в зоне подтопления могут оказаться около 4 тыс. жилых домов.
Ранее сообщалось, что в Орске возникла угроза прорыва дамбы на реке Урал, в связи с этим жители ряда районов должны эвакуироваться в пункты временного размещения.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript