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Дамбу прорвало на реке Урал в российском Орске

Дамбу прорвало на реке Урал в российском Орске, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 23:02 Фото: Zakon.kz
В российском городе Орск Оренбургской области 5 апреля прорвало в районе Старый город, проводится срочная эвакуация жителей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили ТАСС, в оперативных службах, в зоне подтопления могут оказаться около 4 тыс. жилых домов. 

Ранее сообщалось, что в Орске возникла угроза прорыва дамбы на реке Урал, в связи с этим жители ряда районов должны эвакуироваться в пункты временного размещения. 

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