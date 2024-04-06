Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В российском Орске прорвало дамбу еще на одном участке

В российском Орске прорвало дамбу еще на одном участке, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 23:21 Фото: Telegram/vnkozupitsa
В российском городе Орск Оренбургской области 6 апреля прорвало дамбу на реке Урал еще на одном участке, сообщает Zakon.kz.

По информации правительства Оренбургской области, в поселке Никель проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка. 

"На месте работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Орске организованы 12 пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из зоны подтопления. При необходимости количество пунктов будет увеличено, заверили власти.

"Ситуация с паводком осложняется. Произошел прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебского, и вода стремительно поступает в город, в эту часть города. Прошу всех, учитывая печальный опыт вчера Старого Города, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться, прошу эвакуировать своевременно", – сообщил мэр Орска Василий Козупица.

Глава МЧС РФ Александр Куренков срочно вылетил в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина.

В первый раз дамбу прорвало накануне, 5 апреля. Позже стало известно, что в Оренбургской области подтоплено около 600 домов. 

Диана Абдуллаева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Дорогу затопила река, Костанайская область
Переполненная водой из России река затопила трассу в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: