В российском Орске прорвало дамбу еще на одном участке

В российском городе Орск Оренбургской области 6 апреля прорвало дамбу на реке Урал еще на одном участке, сообщает Zakon.kz.

По информации правительства Оренбургской области, в поселке Никель проводится срочная эвакуация жителей из-за паводка.

"На месте работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Орске организованы 12 пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из зоны подтопления. При необходимости количество пунктов будет увеличено, заверили власти.

"Ситуация с паводком осложняется. Произошел прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебского, и вода стремительно поступает в город, в эту часть города. Прошу всех, учитывая печальный опыт вчера Старого Города, как быстро вода приходит и насколько сложно потом эвакуироваться, прошу эвакуировать своевременно", – сообщил мэр Орска Василий Козупица.

Глава МЧС РФ Александр Куренков срочно вылетил в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина.



В первый раз дамбу прорвало накануне, 5 апреля. Позже стало известно, что в Оренбургской области подтоплено около 600 домов.