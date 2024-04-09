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В России ввели штрафы до одного млн рублей за назойливые телефонные звонки

Штрафы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 08:09 Фото: pixabay
В России ввели штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки, сообщает Zakon.kz.

6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.

Документ вносит изменения в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении законодательства о рекламе. Принятый закон предполагает ужесточить ответственность за "назойливые рекламные звонки".

Суммы штрафа варьируются следующим образом:

  • для физических лиц – от 10 до 20 тыс. рублей;
  • для должностных лиц – от 20 до 100 тыс. рублей;
  • для юрлиц – от 300 тыс. до 1 млн рублей.

В начале месяца стало известно, что новая кибергруппировка атакует госорганизации стран СНГ.

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