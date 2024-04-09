В России ввели штрафы до одного млн рублей за назойливые телефонные звонки
Фото: pixabay
В России ввели штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки, сообщает Zakon.kz.
6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 1 млн рублей за спам-звонки. Документ опубликован на портале правовой информации и вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.
Документ вносит изменения в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении законодательства о рекламе. Принятый закон предполагает ужесточить ответственность за "назойливые рекламные звонки".
Суммы штрафа варьируются следующим образом:
- для физических лиц – от 10 до 20 тыс. рублей;
- для должностных лиц – от 20 до 100 тыс. рублей;
- для юрлиц – от 300 тыс. до 1 млн рублей.
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