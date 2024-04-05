Новая кибергруппировка атакует госорганизации стран СНГ

Новую кибергруппировку, которую назвали Lazy Koala, обнаружил экспертный центр безопасности Positive Technologies, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали ТАСС в компании, кибергруппировка атакует государственные и финансовые компании стран СНГ.

"В рамках исследования угроз специалисты PT ESC обнаружили серию атак, направленных на организации из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении. Жертвами атак стали государственные и финансовые компании, а также медицинские и образовательные учреждения из перечисленных стран". Экспертный центр безопасности Positive Technologies

На сегодняшний день, как отметили в Positive Technologies, скомпрометировано порядка 867 учетных записей сотрудников. Основная цель злоумышленников – кража учетных записей от различных сервисов с компьютеров сотрудников госорганизаций.

"Эту информацию преступники, вероятно, намерены использовать в дальнейших атаках уже на внутренние структуры компаний. Украденные данные также могут быть проданы на теневом рынке киберуслуг", – отметили эксперты Positive Technologies.

В Positive Technologies группировку назвали Lazy Koala из-за ее элементарных техник и имени пользователя Koala, который управлял Telegram-ботами с украденными данными. Связей с уже известными группировками, использующими такие же техники, компании установить не удалось.

"Lazy Koala не прибегает к изощренному инструментарию, тактикам и техникам, но при этом добивается успеха. Их основное оружие – примитивный стилер, написанный на языке python (вредоносное ПО для хищения паролей), который, по нашим предположениям, распространяется при помощи старого доброго фишинга. Мошенники убеждают жертву открыть вложение и запустить нужный файл в браузере", – рассказал руководитель отдела исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов.

В компании посоветовали пользователям не открывать подозрительные письма, не переходить по неизвестным ссылкам, не загружать ПО с непроверенных сайтов и торрент-площадок, пользоваться лицензионными версиями из доверенных источников. Организациям же следует информировать сотрудников о различных видах фишинга и новых схемах мошенничества.

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