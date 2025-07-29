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Туризм

Штрафы для полуголых туристов ввели во Франции

Во Франции запрещают гулять полуголыми, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 04:04 Фото: pixabay
Власти французского курортного города Ле-Сабль-д'Олон ввели штрафы для туристов, которые ходят топлес или в купальниках за пределами пляжа, сообщает Zakon.kz.

С нарушителей будут взыскивать до 150 евро, пишет CNN. Мэр города Янник Моро написал на своей странице в Facebook, что туристы, которые ходят по улицам полуобнаженными, демонстрируют "непристойное поведение".

"Это вопрос уважения к местным жителям, которые не хотят, чтобы люди бродили по их городу полуголыми", – подчеркнул мэр.

Фото: Facebook/YannickMoreau85

Глава города также отметил, что заходить в магазин с голым торсом – негигиенично. Он посоветовал любителям "демонстрировать свои грудные мышцы" идти на пляж, протяженность которого составляет 11 км. Жители Ле-Сабль-д'Олон поддержали Моро в комментариях. Некоторые из них считают "совершенно невыносимым" то, что по городу постоянно ходят полуголые люди.

Ле-Сабль-д'Олон – один из последних курортных городов Франции, где ввели штрафы за откровенный внешний вид. Он находится на западе страны.

В Норвегии 62% жителей страны поддерживают запрет на курение в общественных парках и на пляжах.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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