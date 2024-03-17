Димаш Кудайберген подарил знаменитому оперному певцу чапан
Фото: скриншот видео
29-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген подарил казахскую национальную одежду испанскому оперному певцу Пласидо Доминго, сообщает Zakon.kz.
Видео с моментом дарения популярный певец опубликовал в своем Instagram.
"У любого народа есть неосязаемое теплое чувство к своей родной земле, которое выливается в творчество. Перед вами момент, когда я подарил чапан человеку, который сумел донести музыку своего народа до всего земного шара, лучшему оперному певцу XX века – Пласидо Доминго. Сегодняшний день – завтрашняя история", – подписал пост Димаш Кудайберген.
Также ранее Димаш Кудайберген анонсировал новый клип.
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