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Димаш Кудайберген подарил знаменитому оперному певцу чапан

Димаш Кудайберген, Пласидо Доминго, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 10:32 Фото: скриншот видео
29-летний казахстанский певец Димаш Кудайберген подарил казахскую национальную одежду испанскому оперному певцу Пласидо Доминго, сообщает Zakon.kz.

Видео с моментом дарения популярный певец опубликовал в своем Instagram.

"У любого народа есть неосязаемое теплое чувство к своей родной земле, которое выливается в творчество. Перед вами момент, когда я подарил чапан человеку, который сумел донести музыку своего народа до всего земного шара, лучшему оперному певцу XX века – Пласидо Доминго. Сегодняшний день – завтрашняя история", – подписал пост Димаш Кудайберген.

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Также ранее Димаш Кудайберген анонсировал новый клип.

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