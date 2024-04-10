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В России в заброшенном доме нашли британскую гранату, пролежавшую около 100 лет

В России в заброшенном доме пролежавшую около ста лет британскую гранату, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:24 Фото: pixabay
В Чулымском районе Новосибирской области местные жители обнаружили британскую гранату "Миллса" 1915 года производства, которая пролежала в заброшенном доме около ста лет, сообщает Zakon.kz.

"Привезли мне ее домой, достали из кармана гранату. Я говорю – вы обалдели, боевая граната, а вы мне ее домой несете! Я разъяснил, что делать в такой ситуации, она же может сдетонировать в любое время", – рассказал глава администрации села Кабинетное Константин Балтусов сообщает Telegram-канал "НГС – новости Новосибирска".


Он позвонил в полицию, после чего из Новосибирска приехали саперы, которые подорвали гранату за пределами населенного пункта.

На вопрос, как граната могла оказаться в заброшенном доме, глава администрации рассказал, что в двадцатые годы прошлого столетия на территории сельсовета был боевой корпус Александра Колчака.

Снаряд, по словам Балтусова, мог остаться с тех времен.


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