Март стал самым жарким в мире

Март 2024 года стал самым жарким в мире, побив исторический рекорд. Температурный максимум фиксируется десятый месяц подряд, сообщает Zakon.kz.

Исследование климатической службы Евросоюза Copernicus показало, что глобальная температура поверхности Земли в марте оказалась на 0,1 градуса Цельсия выше рекордного показателя для этого месяца и на 1,68 градуса выше доиндустриального уровня.

Ученые надеются, что череда температурных рекордов связана с феноменом Эль-Ниньо. По их словам, если ситуация не стабилизуется к августу, "мир ступит на неизведанную территорию".

Специалисты отмечают, что последние 12 месяцев средняя глобальная температура держится на 1,58 градуса выше доиндустриального уровня. Это выше цели Парижского соглашения – 1,5 градуса Цельсия.

Однако достичь результата, на который нацелены страны, еще можно. Шанс признают упущенным, если наблюдающиеся сейчас высокие температуры продержатся на протяжении десятилетия.