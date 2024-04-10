Редкие иконы и книги пытаются спасти священники из затопленного Покровского храма

Совместно с сотрудниками МЧС России священники решили эвакуировать из затопленного Покровского храма редкие иконы и книги, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "Рен ТВ", несколько старинных икон XIX века – три больших, одну среднюю, несколько аналойных, а также около десятка дореволюционных книг.



"Реликвии были доставлены на временное хранение в Преображенский храм на горе", – говорится в сообщении.





Между тем глава Курганской области Вадим Шумков ввел в регионе режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУ МЧС, в области есть угроза подтопления 62 населенных пунктов, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков. В зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется 11-14 апреля.

Как уточняется, самая серьезная ситуация с паводками в данное время в селе Звериноголовском, где вода поднялась до отметки 985 см.

Отметим, что паводки в 2024 году стали настоящим стихийным бедствием, которое затронуло не только Казахстан, но и Россию. Как говорят эксперты, стихия нанесла сильнейший ущерб за последние 80 лет.

Ранее пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК ответила на высказывание полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева о влиянии Казахстана на российские паводки.