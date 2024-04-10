Говорить о влиянии РК на паводки в РФ некорректно – Министерство водных ресурсов

Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК ответила на высказывание полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева о влиянии Казахстана на российские паводки, сообщает Zakon.kz.

Якушев ранее заявил, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды "должен быть более согласован".

В казахстанском ведомстве считают, что о влиянии Казахстана на паводки в России некорректно.

"Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому, говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России некорректно. Это не соответствует действительности". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Также уточняется, что, начиная со 2 апреля казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол.

"Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов. И о каких-либо несогласованных действиях речь не идет. Казахстанская сторона готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной", – заявили в ведомстве.

Отметим, что паводки в 2024 году стали настоящим стихийным бедствием, которое затронуло не только Казахстан, но и Россию. Как говорят эксперты, стихия нанесла сильнейший ущерб за последние 80 лет.



Ранее в Министерстве финансов Казахстана рассказали о компенсационных выплатах пострадавшим во время паводков.