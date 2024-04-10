Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Говорить о влиянии РК на паводки в РФ некорректно – Министерство водных ресурсов

влияние Казахстана на паводки в России, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 20:51 Фото: primeminister.kz
Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК ответила на высказывание полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева о влиянии Казахстана на российские паводки, сообщает Zakon.kz.

Якушев ранее заявил, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды "должен быть более согласован".

В казахстанском ведомстве считают, что о влиянии Казахстана на паводки в России некорректно.

"Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому, говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России некорректно. Это не соответствует действительности". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Также уточняется, что, начиная со 2 апреля казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол.

"Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов. И о каких-либо несогласованных действиях речь не идет. Казахстанская сторона готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной", – заявили в ведомстве.

Отметим, что паводки в 2024 году стали настоящим стихийным бедствием, которое затронуло не только Казахстан, но и Россию. Как говорят эксперты, стихия нанесла сильнейший ущерб за последние 80 лет.

Ранее в Министерстве финансов Казахстана рассказали о компенсационных выплатах пострадавшим во время паводков.

Читайте также

землетрясение в Алматы
Землетрясение произошло в Алматы
О ситуации на гидросооружениях и водоемах рассказали в Министерстве водных ресурсов
Что происходит на гидросооружениях Казахстана и водохранилищах, рассказали в Министерстве водных ресурсов
Более трех тысяч военнослужащих помогают казахстанцам предотвратить паводки
Более трех тысяч военнослужащих помогают казахстанцам предотвратить паводки
Елена Беляева
Россия Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: