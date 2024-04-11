ЦАХАЛ ударила по объектам в районе Рафаха в секторе Газа

В среду вечером 10 апреля израильские СМИ сообщили, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Рафах, передает Zakon.kz.

"ВВС Израиля нанесли удары по различным целям в районе Рафаха в секторе Газа", - пишет The Jerusalem Post.

СМИ также сообщали, что авиаудары были в районе погранперехода и разрушенного аэропорта (подразумевается аэропорт имени Ясира Арафата на юге анклава). Позднее ТВ сообщило об еще одном ударе по Рафаху, не приводя подробностей.

Ранее израильские военные нанесли удар по инфраструктуре сирийской армии, которая, по данным Армии Израиля (ЦАХАЛ), использовалась отрядами организации "Хезболла". Об этом заявила армейская пресс-служба со ссылкой на разведданные.



Кроме того сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала троих сыновей главы политбюро ХАМАС.

Согласно последним данным количество погибших при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа с 7 октября достигло 33 360.