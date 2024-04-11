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В Оренбурге уровень воды в Урале бьет рекорды

В Оренбурге уровень Урала бьет рекорды, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 07:20 Фото: пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Власти Оренбургской области заявили, что уровень воды в реке Урал стал рекордным за всю историю наблюдений и продолжает возрастать. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство, сообщает Zakon.kz.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram заявлял, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос за ночь более чем на полметра, превысив утром в среду, 10 апреля, отметку более чем в 10 м 22 см.

"Урал разливается очень широко. Вода подошла близко к многоквартирным домам на ул. Геннадия Донковцева, ЖК Дубки и Гранд-Парк, но риск затопления сейчас отсутствует. Подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста. Для сдерживания подтопления по решению министра МЧС Александра Куренкова в Оренбург доставили водоналивные дамбы. Одну из них разворачивают на ул. Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы. Динамика повышения уровня воды в Урале пока сохраняется, оперативные службы продолжают нести круглосуточное дежурство", – отметил губернатор.

Затоплены многие территории и микрорайоны. Эвакуирован 1201 человек, в том числе 299 детей. 

Но по сообщениям регионального правительства в Telegram, наиболее сложная ситуация сохраняется в Орске. Здесь подтоплено 6536 домов с приусадебными участками. Вода ушла от 257 домов. Эвакуировано 2544 человека, в том числе 801 ребенок. В 15 ПВР размещено 1384 человека, в том числе 229 детей.

Позже ТАСС со ссылкой на городские власти сообщил, что уровень воды в реке Урал под Оренбургом к утру вырос на 32 см, до 10 м 54 см. Опасный показатель превышен на 124 см.

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