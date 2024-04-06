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Прорыв дамбы в Оренбургской области: подтоплено около 600 домов

дамба паводок Орск, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 11:08 Фото: Telegram/vnkozupitsa
В городе Орск Оренбургской области России после рекордного сброса воды из водохранилища произошел прорыв дамбы на реке Урал, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, эвакуация жителей не прекращается ни на минуту.

"Спасатели вывозят людей с помощью плавсредств. В 12 пунктах временного размещения находятся около 230 человек, в том числе 73 ребенка. Вода продолжает прибывать в старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. Сейчас подтоплено порядка 600 домов на 9 улицах".Пресс-служба МЧС России

Также сказано, что на месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.


Василий Козупица, глава Орска, на странице в Telegram-канале заявил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

"Решение приняли на заседании городской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Совместно с оперативными службами проанализировали паводковую ситуацию в городе. В поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты. Наготове спецтехника и транспорт для перевозки людей. Жителей, желающих эвакуироваться, готовы принять пункты временного размещения. Оперативные службы обеспечивают общественный порядок на территории города".Василий Козупица

Тем временем в пяти областях Казахстана семь участков республиканских трасс затопило талыми водами. Также действует ограничение движения в шести регионах страны. 

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