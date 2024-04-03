Израиль предупредили о готовящейся атаке со стороны Ирана

ЦРУ проинформировало израильские власти о вероятной атаке Ирана в течении 48 часов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vox News это станет ответом на разрушение иранского консульства в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов.

По информации телеканала Al Mayadeen, Иран планирует осуществить комбинированную атаку "дождем" беспилотников и ракет со своих баз в стратегических местах в Израиле.

ЦАХАЛ счел информацию крайне серьезной и объявил призыв резервистов - операторов ЗРК "Железный купол" в ожидании ответа Тегерана.

Консульство Ирана в столице Сирии Дамаске в понедельник, 1 апреля, было уничтожено в результате мощного авиаудара, который сирийские и иранские СМИ приписывают Израилю. Казахстан осудил нападение на здание консульства Ирана в Сирии. А на прошлой неделе Израиль нанес удар по Сирии, сообщалось о 33 погибших гражданских и военных.