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Израиль предупредили о готовящейся атаке со стороны Ирана

Израиль предупредили о готовящейся атаки со стороны Ирана, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 03:35 Фото: almayadeen.net
ЦРУ проинформировало израильские власти о вероятной атаке Ирана в течении 48 часов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vox News это станет ответом на разрушение иранского консульства в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов. 

По информации телеканала Al Mayadeen, Иран планирует осуществить комбинированную атаку "дождем" беспилотников и ракет со своих баз в стратегических местах в Израиле. 

ЦАХАЛ счел информацию крайне серьезной и объявил призыв резервистов - операторов ЗРК "Железный купол" в ожидании ответа Тегерана.

Консульство Ирана в столице Сирии Дамаске в понедельник, 1 апреля, было уничтожено в результате мощного авиаудара, который сирийские и иранские СМИ приписывают Израилю. Казахстан осудил нападение на здание консульства Ирана в Сирии. А на прошлой неделе Израиль нанес удар по Сирии, сообщалось о 33 погибших гражданских и военных.

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