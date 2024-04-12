В России с оторвавшейся льдины спасли более 50 рыбаков

В Челябинской области на озере Куракли-Маян прошла спасательная операция МЧС России, благодаря которой спасли 53 рыбаков, которые 11 апреля застряли на льдине, сообщает Zakon.kz.

По информации российского МЧС, мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной 30 метров. Рыбакам пришлось дрейфовать в ожидании спасателей.

Операция продолжалась несколько часов, сначала спасли 19 рыбаков, потом еще пять, а уже после всех остальных. Все живы и здоровы.





В середине февраля сообщалось, что на отколовшейся льдине на Сахалине были спасены 82 рыбака.