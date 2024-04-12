Богатейшую женщину Вьетнама приговорили к смертной казни

11 апреля в первой инстанции народного суда Хошимина (Вьетнам) присяжные приняли решение по делу 67-летней Чыонг Ми Лан и ее 85 сообщников, сообщает Zakon.kz.

Чыонг Ми Лан является председателем крупной девелоперской компании Van Thinh Phat Group – одной из самых богатых фирм по недвижимости Вьетнама, реализовывавшей различные проекты, включая строительство роскошных жилых зданий, офисов, отелей и торговых центров.

Судом предпринимательница приговорена к смертной казни за "хищение активов", 20 годам заключения за "нарушение правил банковской деятельности и другой деятельности, связанной с банковской деятельностью", и 20 годам – за "подкуп". Общее наказание – смертная казнь, сообщает местное издание Tienphong.

Согласно приговору, Чыонг Ми Лан была основным акционером Сайгонского коммерческого банка (SCB). Она приводила в банк "своих" надежных и квалифицированных людей на руководящие должности. С их помощью использовала банк для мобилизации депозитов и капиталов из других источников. А затем выводила деньги по фиктивным кредитным договорам. Проводились эти махинации не один год. Согласно данным обвинения, в период с 2012 по 2022 год SCB выдал группе Лан более 2500 кредитов на общую сумму более 1 066 000 миллиардов донгов. Аудиторы подсчитали, что 93% кредитных средств Сайгонского коммерческого банка ушли на счета компаний предпринимательницы, после чего были обналичены. К 2022 году у группы Лан было около 1300 кредитов, непогашенная задолженность SCB составила более 677 трлн донгов (более 27 млрд долларов США).

Чтобы скрыть эти махинации, женщина поручила своим людям подкупить должностных лиц и руководителей Агентства по банковскому надзору и проверке, а также руководителей Государственного банка Хошимина. Считается, что она дала крупнейшую в истории Вьетнама взятку чиновникам, чтобы те "закрыли глаза" на ее деятельность, – 5,2 млн долларов.

Среди прочих на скамье подсудимых был и муж Лан Чу Лап Ко, которого приговорили к девяти годам тюремного заключения за "Нарушение правил кредитования предпринимательской деятельности". А также ее племянница Труонг Хюэ Ван, которую осудили на 17 лет за "Хищение имущества".

Процесс над Чыонг Ми Лан – один из крупнейших в истории Вьетнама. Материалы дела вместились в 104 ящика общим весом шесть тонн. Смертный приговор женщине за финансовые нарушения тоже редкость в стране.

Чыонг Ми Лан начинала с продавца на рынке, торгуя косметикой. После того, как в 1986 году компартия начала экономические реформы, она начала покупать землю и недвижимость. К 1990-м годам ей уже принадлежало несколько отелей и ресторанов. К 2011 году Лан стала известной фигурой в Хошимине, и ей позволили организовать слияние трех небольших банков, испытывающих нехватку средств, в более крупную структуру – SCB. Законодательство Вьетнама запрещает частному лицу владеть более 5% акций любого банка. Но прокуроры утверждают, что через сотни подставных компаний и доверенных лиц Чыонг Ми Лан фактически контролировала более 90% акций SCB.

В январе 2024 года в США намеревались привести в исполнение смертную казнь с помощью азота.