Одна из богатейших женщин мира проиграла апелляцию на свою смертную казнь

Для 68-летней предпринимательницы запросили смертную казнь еще в марте 2024 года, а уже в апреле ее признали виновной:

Как передает South China Morning Post, после вынесения приговора о смертной казни Ми Лан подала апелляцию. Однако Верховный народный суд Хошимина отклонил ее, подчеркнув, что нанесенный подсудимой ущерб "огромен и имеет чрезвычайно серьезные последствия", поэтому "нет оснований для смягчения наказания".

Помимо того, в октябре женщину приговорили к пожизненному заключению по делу о мошенничестве с облигациями.

Тем не менее у предпринимательницы есть шанс избежать смертную казнь. Для этого ей надо вернуть государству не менее 11 млрд долларов. Ситуация осложняется тем, что однако она не способна сделать это из-за заморозки активов.

Общий ущерб, который она причина пострадавшим, составляет приблизительно 27 млрд долларов. Уточняется, что из-за действий Чыонг Ми Лан десятки тыс. вьетнамцев лишатся своих сбережений, которые были привязаны к банку и компании предпринимательницы.

