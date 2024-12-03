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Законодательство РК

Одна из богатейших женщин мира проиграла апелляцию на свою смертную казнь

Смертная казнь, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 04:00 Фото: Х/Truong_My_Lan
3 декабря богатейшая женщина Вьетнама Чыонг Ми Лан проиграла апелляцию на свою смертную казнь, сообщает Zakon.kz.

Для 68-летней предпринимательницы запросили смертную казнь еще в марте 2024 года, а уже в апреле ее признали виновной:

  • в хищении 12,3 млрд долларов;
  • нарушении правил кредитования;
  • взяточничестве;
  • подкупе чиновников.

Как передает South China Morning Post, после вынесения приговора о смертной казни Ми Лан подала апелляцию. Однако Верховный народный суд Хошимина отклонил ее, подчеркнув, что нанесенный подсудимой ущерб "огромен и имеет чрезвычайно серьезные последствия", поэтому "нет оснований для смягчения наказания".

Помимо того, в октябре женщину приговорили к пожизненному заключению по делу о мошенничестве с облигациями.

Тем не менее у предпринимательницы есть шанс избежать смертную казнь. Для этого ей надо вернуть государству не менее 11 млрд долларов. Ситуация осложняется тем, что однако она не способна сделать это из-за заморозки активов.

"Ведутся переговоры о займах и инвестициях, чтобы найти и выплатить нужную сумму", – говорится в публикации.

Общий ущерб, который она причина пострадавшим, составляет приблизительно 27 млрд долларов. Уточняется, что из-за действий Чыонг Ми Лан десятки тыс. вьетнамцев лишатся своих сбережений, которые были привязаны к банку и компании предпринимательницы.

А 1 декабря президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. В числе обвинений Хантера Байдена – уклонение от уплаты налогов.

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