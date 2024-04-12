В США умерли самые старые сиамские близнецы

7 апреля в возрасте 62 лет скончались сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Книги рекордов Гиннесса, они умерли в больнице Университета Пенсильвании. Шаппеллы прожили на девять лет дольше, чем вторые по возрасту сиамские близнецы из когда-либо зарегистрированных.

Отмечается, что Лори и Джордж родились 18 сентября 1961 года со сросшимися черепами, общими 30% мозга и кровеносными сосудами.

Причина смерти сиамских близнецов неизвестна.

Ранее сообщалось, что бывший игрок в американский футбол и актер, ставший всемирно известным после резонансного дела об убийстве его жены и ее любовника, О. Джей Симпсон скончался.