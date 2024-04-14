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Сиамские близнецы умерли в США

Сиамские близнецы, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2024 06:02 Фото: pixabay
7 апреля в больнице Пенсильванского университета умерли самые возрастные сиамские близнецы Лори и Джордж Шапеллы. Им было 62 года, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась 12 апреля на сайте Книги рекордов Гиннесса. Лори и Джордж имели частично сросшиеся черепа, разделяющие жизненно важные кровеносные сосуды и общие 30% головного мозга.

Лори была здорова, но Джордж страдал от расщепления позвоночника и не мог ходить. Он сидел на инвалидном кресле, которое она возила.

Джордж сделал успешную карьеру кантри-певца, Лори выигрывала трофеи в боулинге. В 1990-е она также несколько лет работала в больничной прачечной, составляя свой график с учетом концертов Джорджа. Туры включали многие страны мира, в том числе Германию и Японию.

Шапеллы жили в квартире с двумя спальнями. У каждого из них была отдельная комната, где они ночевали и занимались своими хобби по очереди. По словам близнецов, они научились эффективно "отключаться" в эти моменты.

При этом Лори и Джордж всегда отрицательно отвечали на вопрос, хотели бы они, чтобы их когда-нибудь разлучили.

"Абсолютно нет. Моя теория такова: зачем чинить то, что не сломано?", – говорил Джордж.

Недавно в возрасте 114 лет умер самый старый мужчина в мире.

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