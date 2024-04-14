Пять человек арестовали по делу о гибели туриста при падении фуникулера в Турции

14 апреля суд арестовал пять человек в рамках расследования аварии на фуникулере в Анталье, в результате которой погиб человек и еще 17 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч написал в соцсети X, что экспертной комиссией подготовлен предварительный отчет. Среди подозреваемых должностные лица и сотрудники компании, ответственной за содержание и ремонт линии канатной дороги.

"После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, в отношении восьми введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу", – заявил Тунч.

Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные и ежемесячные проверки.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 14, 2024

12 апреля кабинка фуникулера с туристами рухнула с высоты в Турции. Позже появилась информация о том, что его погибший.

Согласно предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, также установлено отсутствие плана эвакуации на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.