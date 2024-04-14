Пять человек арестовали по делу о гибели туриста при падении фуникулера в Турции
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч написал в соцсети X, что экспертной комиссией подготовлен предварительный отчет. Среди подозреваемых должностные лица и сотрудники компании, ответственной за содержание и ремонт линии канатной дороги.
"После оценки предварительного отчета экспертов... были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, в отношении восьми введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу", – заявил Тунч.
Мэр Антальи Мухиттин Бёджек ранее заявил, что открытый в 2017 году фуникулер проходил все необходимые ежегодные и ежемесячные проверки.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 14, 2024
12 апреля кабинка фуникулера с туристами рухнула с высоты в Турции. Позже появилась информация о том, что его погибший.
Согласно предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций, также установлено отсутствие плана эвакуации на случай ЧС у эксплуатирующей фуникулер компании.