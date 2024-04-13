В модном доме заявили о стремлении к миллиардной выручке
Фото: Instagram//louboutinworld
Модный дом Christian Louboutin заявил о стремлении к выручке в один миллиард евро, сообщает Zakon.kz.
11 апреля президент компании Джон Элканн отметил, что для этого марка сотрудничает с другими брендами и артистами. Так, он отмечает недавнюю участницу списка Fobes Тейлор Свифт, которая носит Christian Louboutin во время текущего мирового турне. А на "Грэмми" этого года коллаборация с Maison Margiela стала самой обсуждаемой.
"По мере того как компания движется к достижению отметки в один млрд евро, мы с энтузиазмом смотрим на ее перспективы, а партнерство, которым наслаждались в течение последних трех лет, позволяет нам верить в блестящее будущее", – комментирует Элканн.
Недавно другой известный модный бренд заподозрили в эксплуатации нелегальных мигрантов.
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