Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В модном доме заявили о стремлении к миллиардной выручке

Мода, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 08:40 Фото: Instagram//louboutinworld
Модный дом Christian Louboutin заявил о стремлении к выручке в один миллиард евро, сообщает Zakon.kz.

11 апреля президент компании Джон Элканн отметил, что для этого марка сотрудничает с другими брендами и артистами. Так, он отмечает недавнюю участницу списка Fobes Тейлор Свифт, которая носит Christian Louboutin во время текущего мирового турне. А на "Грэмми" этого года коллаборация с Maison Margiela стала самой обсуждаемой.

"По мере того как компания движется к достижению отметки в один млрд евро, мы с энтузиазмом смотрим на ее перспективы, а партнерство, которым наслаждались в течение последних трех лет, позволяет нам верить в блестящее будущее", – комментирует Элканн.

Недавно другой известный модный бренд заподозрили в эксплуатации нелегальных мигрантов.

Алия Абди
Интересное Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
паводки в Казахстане: еще в трех регионах возможны подтопления
Предупреждение от синоптиков: еще в трех регионах возможны подтопления
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: