В модном доме заявили о стремлении к миллиардной выручке

Модный дом Christian Louboutin заявил о стремлении к выручке в один миллиард евро, сообщает Zakon.kz.

11 апреля президент компании Джон Элканн отметил, что для этого марка сотрудничает с другими брендами и артистами. Так, он отмечает недавнюю участницу списка Fobes Тейлор Свифт, которая носит Christian Louboutin во время текущего мирового турне. А на "Грэмми" этого года коллаборация с Maison Margiela стала самой обсуждаемой.

"По мере того как компания движется к достижению отметки в один млрд евро, мы с энтузиазмом смотрим на ее перспективы, а партнерство, которым наслаждались в течение последних трех лет, позволяет нам верить в блестящее будущее", – комментирует Элканн.

Недавно другой известный модный бренд заподозрили в эксплуатации нелегальных мигрантов.