Мощная песчаная буря накрыла Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая

Песчаная буря поглотила городской округ Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Как видно на опубликованном в Сети видео, облака желто-коричневого песка смешали небо с землей, сообщает Zakon.kz.

По информации About Huanqiu, 12 апреля в 17:25 метеорологическая обсерватория города Хами в Синьцзяне повысила уровень предупреждения о пылевых бурях до оранжевого. В уезде Уйгу и уезде Барикун города Хами местами установилась опасная погода с пыльной бурей и шквалистым ветром до 12 баллов и нулевой видимостью.





В некоторых районах округа Барыкун порывы ветра достигали 12 баллов. Шквалистый ветер образовывал стены песчаных бурь, которые достигали десятков метров в высоту и постоянно устремлялись вперед. При этом небо временами было окрашено в темно-красный цвет.

В городе Яньчжи уезда Уйгуань падение уровня видимости на дорогах до менее чем 10 метров осложняло движение, став серьезным препятствием для водителей.

Местные метеорологические службы прогнозируют, что ветреная песчаная погода в городе Хами негативно скажется на сельскохозяйственном производстве, транспорте, деятельности на открытом воздухе и т.д. Спасатели предупредили, что в целях безопасности следует замедлить движение транспортных средств во время поездок и быть предельно внимательными в пути.

На большей части Казахстана также объявлено штормовое предупреждение. В Астане и 11 областях страны 13 апреля синоптики прогнозируют сильный ветер, грозу, неустойчивое состояние снежного покрова, формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках нескольких регионов.