В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ: сообщается о шести погибших

Злоумышленник с ножом напал на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее. Газета The Sydney Morning Herald сообщает о минимум шести погибших.

Трагедия произошла в районе Бонди-Джанкшен. Всех посетителей торгового центра эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи.

This man is an actual superhero. He saved hundreds of lives by blocking attackers who had already hurt multiple people at Sydney's Westfield Bondi Junction mall. #Sydney pic.twitter.com/JXWLDA2GJu pic.twitter.com/KWvtEPUw1Y pic.twitter.com/Jl9cFm4BvX

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

По данным местных СМИ, преступника ликвидировали прибывшие на место ЧС сотрудники полиции. В настоящее время проверяется информация о его сообщнике, который мог остаться в здании.

