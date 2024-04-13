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В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ: сообщается о шести погибших

Вооруженный ножом мужчина напал на людей в ТЦ в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 13:15 Фото: скриншот видео
Вооруженный ножом мужчина напал на людей в ТЦ в Австралии. Сообщается, что как минимум шесть человек погибли, еще несколько пострадали, включая мать с девятимесячным младенцем, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленник с ножом напал на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее. Газета The Sydney Morning Herald сообщает о минимум шести погибших.

Трагедия произошла в районе Бонди-Джанкшен. Всех посетителей торгового центра эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи.

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

По данным местных СМИ, преступника ликвидировали прибывшие на место ЧС сотрудники полиции. В настоящее время проверяется информация о его сообщнике, который мог остаться в здании.

Центр Сиднея заблокирован, а покупатели, которые прятались в магазинах, продолжают выходить из магазинов в качестве сильно вооруженных групп тактического реагирования. Мотив нападения пока не установлен.

24 марта неизвестные ворвались в здание отделения полиции в Ереване (Армения).

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