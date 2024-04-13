Более 40 человек остаются на канатной дороге в Турции

Более 40 человек остаются на канатной дороге высоко над горой на юге Турции спустя 19 часов после того, как одна капсула ударилась об столб и разорвалась, в результате чего один человек погиб и семеро получили ранения, сообщает Zakon.kz.

"128 граждан в 16 капсулах были спасены в трудных условиях. Спасение еще 43 человек в восьми оставшихся капсулах продолжается", – сообщил СМИ в субботу утром Окей Мемис, директор турецкого поисково-спасательного агентства AFAD.

Он добавил, что спасатели надеются завершить спасательные работы до наступления темноты, пишет Associated Press.

По словам официальных лиц, жертвы произошли, когда капсула ударилась об столб и лопнула, в результате чего ее пассажиры рухнули на склон горы.

12 апреля кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой Анталии. Канатная дорога вела вверх на гору от пляжа Коньяалты. Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил о том, что в результате инцидента погиб один человек.