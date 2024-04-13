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Моряки смогли выбраться с необитаемого острова благодаря надписи на песке

моряки выбрались с необитаемого острова, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 18:16 Фото: pixabay
Троих моряков удалось спасти с крошечного, входящего в состав Микронезийского архипелага, необитаемого острова в Тихом океане, благодаря тому, что они выложили на песке слово HELP (помогите) с помощью пальмовых листьев, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала CBS, моряки оказались в ловушке на острове Пикелот, так как у них вышел из строя двигатель на лодке. Спустя шесть дней после того, как они отправились в плавание, береговая охрана США получила сигнал бедствия от родственника пропавших, после чего сразу же была начата спасательная операция, к которой привлекли Военно-морские силы (ВМС) страны.

Отмечается, что попавшие в беду были обнаружены через восемь дней после их исчезновения. Их просьбу о помощи увидели с самолета, после чего на остров был отправлен катер береговой охраны, который эвакуировал людей и доставил их домой. Как отметила координатор спасательной миссии, лейтенант Челси Гарсия, изобретательность моряков сыграла решающую роль в направлении усилий по их спасению.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области из-за угрозы подтопления села Мамыр на вертолете Минобороны РК эвакуировали 80 человек.

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