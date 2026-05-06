#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.41
546.27
6.18
Наука и технологии

На необитаемом острове нашли "золотых" созданий, скрытых со времен ледникового периода

Медуза, океан, вода, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 01:59 Фото: pexels
На Скалистых островах Палау в отдаленном морском озере обитает одна из самых необычных популяций медуз, расположенных на необитаемом острове Эйл-Малк. Они были в изоляции около 12 тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, скрытое от глаз озеро стало одним из самых уникальных природных уголков Тихого океана. Это замкнутый водоем, длиной около 400 метров и глубиной 30 метров.

Он образовался в результате изменения уровня моря в конце последнего ледникового периода, отрезав его от близлежащих лагун и открытого океана.

Такое разделение создало самодостаточную экосистему, где виды развивались в стабильных и изолированных условиях. Внутреннее море окружено мангровыми деревьями, которые поддерживают жизнь разнообразных морских беспозвоночных. Со временем медузы стали наиболее доминирующими и узнаваемыми обитателями этой среды.

Золотые медузы, названные в честь бывшего президента Палауа Нгираткеля Этписона, после тысяч лет изоляции развили черты, отличающие их от сородичей в окружающем океане.

Их поведение особенно примечательно. Медузы мигрируют по заливу в зависимости от положения солнца. День они начинают с того, что плывут на восток на рассвете, останавливаясь, когда достигают линии тени.

Позже, по мере движения Солнца, они смещаются на запад. Это синхронное движение создает плотные скопления, которые могут выглядеть как дрейфующая стена из медуз.

Хотя в озере обитает около 5 миллионов золотых медуз, их популяция колеблется с течением времени. В 2005 году, по оценкам, их насчитывалось до 30 миллионов особей. К 2016 году их численность резко сократилась, что привело к временному закрытию озера для посетителей на два года.

Исследователи связали это сокращение численности с явлением Эль-Ниньо, которое повысило температуру воды и нарушило рост водорослей. Из-за уменьшения количества водорослей медузы лишились важного источника питательных веществ, что способствовало сокращению их популяции.

К 2019 году численность медуз снова достигла миллионов, что позволило вновь открыть озеро для посещения. Помимо золотых медуз, в озере также обитают лунные медузы, хотя их гораздо меньше.

Ранее было найдено жуткое озеро, способное превращать все живое в камень.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Исчезнувшие во время ледникового периода эскулаповы змеи вернулись в Британию
13:25, 10 февраля 2025
Исчезнувшие во время ледникового периода эскулаповы змеи вернулись в Британию
моряки выбрались с необитаемого острова
18:16, 13 апреля 2024
Моряки смогли выбраться с необитаемого острова благодаря надписи на песке
новые виды крокодилов нашли на островах в Карибском море
22:23, 28 апреля 2025
На изолированных островах в Карибском море нашли два новых вида крокодилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
UFC Freedom 250
02:23, 07 мая 2026
Трамп показал специальный пояс турнира UFC в Белом доме
&quot;Локомотив&quot;
01:43, 07 мая 2026
Определился второй финалист Кубка Гагарина
Григорий Ломакин
01:26, 07 мая 2026
Григорий Ломакин стартовал с победы на парном турнире в Пакистане
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
00:44, 07 мая 2026
"Конфликт закрыт": легионер "Каспия" – о скандальном эпизоде с "Астаной"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: