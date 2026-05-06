На необитаемом острове нашли "золотых" созданий, скрытых со времен ледникового периода

На Скалистых островах Палау в отдаленном морском озере обитает одна из самых необычных популяций медуз, расположенных на необитаемом острове Эйл-Малк. Они были в изоляции около 12 тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, скрытое от глаз озеро стало одним из самых уникальных природных уголков Тихого океана. Это замкнутый водоем, длиной около 400 метров и глубиной 30 метров.

Он образовался в результате изменения уровня моря в конце последнего ледникового периода, отрезав его от близлежащих лагун и открытого океана.

Такое разделение создало самодостаточную экосистему, где виды развивались в стабильных и изолированных условиях. Внутреннее море окружено мангровыми деревьями, которые поддерживают жизнь разнообразных морских беспозвоночных. Со временем медузы стали наиболее доминирующими и узнаваемыми обитателями этой среды.

Золотые медузы, названные в честь бывшего президента Палауа Нгираткеля Этписона, после тысяч лет изоляции развили черты, отличающие их от сородичей в окружающем океане.

Их поведение особенно примечательно. Медузы мигрируют по заливу в зависимости от положения солнца. День они начинают с того, что плывут на восток на рассвете, останавливаясь, когда достигают линии тени.

Позже, по мере движения Солнца, они смещаются на запад. Это синхронное движение создает плотные скопления, которые могут выглядеть как дрейфующая стена из медуз.

Хотя в озере обитает около 5 миллионов золотых медуз, их популяция колеблется с течением времени. В 2005 году, по оценкам, их насчитывалось до 30 миллионов особей . К 2016 году их численность резко сократилась, что привело к временному закрытию озера для посетителей на два года.

Исследователи связали это сокращение численности с явлением Эль-Ниньо, которое повысило температуру воды и нарушило рост водорослей. Из-за уменьшения количества водорослей медузы лишились важного источника питательных веществ, что способствовало сокращению их популяции.

К 2019 году численность медуз снова достигла миллионов, что позволило вновь открыть озеро для посещения. Помимо золотых медуз, в озере также обитают лунные медузы, хотя их гораздо меньше.

Ранее было найдено жуткое озеро, способное превращать все живое в камень.